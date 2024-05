51eme Etat par la grace de la dette

Depuis le début du conflit en Ukraine, un scénario digne des plus sombres périodes de la Guerre froide se joue sous nos yeux : l’installation d’un quasi-État vassal à la frontière de la Russie. Le président Volodymyr Zelensky, propulsé par des forces obscures, semble rien moins qu’un pion manipulé dans l’ombre par des intérêts américains ou saxons qui ne cherchent qu’à étendre leur hégémonie.

La Dette, Arme de Domination Massive

Sous couvert d’aide économique à l’effort de guerre, l’Ukraine s’est vue inonder de milliards de dollars de dettes, orchestrées habilement par les institutions financières sous influence américaine. Ces dettes colossales, que même un siècle ne suffirait pas à rembourser, ne sont qu’un moyen de plus pour les États-Unis de tenir Kiev par les cordons de la bourse, transformant de facto l’Ukraine en un territoire américain. Le peuple ukrainien, écrasé par le poids de cette dette, est condamné à une servitude économique perpétuelle.

Un 51e État à la Frontière Russe?

L’installation d’une base militaire avancée sur le sol ukrainien, sous prétexte de défendre la démocratie, ne vise en réalité qu’à provoquer la Russie et à sécuriser une tête de pont pour les intérêts géopolitiques américains en Europe de l’Est. Cette manœuvre stratégique, loin de stabiliser la région, la place au cœur d’un affrontement titanesque entre superpuissances.

L’Europe de l’Ouest, Victime Collatérale

L’Europe de l’Ouest, entraînée dans ce tourbillon par une alliance atlantique de plus en plus coercitive, se retrouve ruinée par les coûts exorbitants du soutien à l’Ukraine et par les sanctions contre la Russie, qui la privent des ressources énergétiques vitales. La dépendance européenne envers l’Amérique n’a jamais été aussi manifeste, son autonomie politique et économique s’érodant à mesure que s’aggravent les conséquences de cette guerre par procuration.

L’Ukraine, Épicentre du Nouveau Conflit Global

Enfin, l’Ukraine devient malgré elle la ligne de front non seulement entre l’Ouest et la Russie, mais aussi dans le grand jeu d’échecs mondial opposant la Chine aux États-Unis. La politique américaine, en choisissant de faire de l’Ukraine un enjeu central de sa stratégie de containment de la Russie, et indirectement de la Chine, instaure un climat de guerre froide 2.0.

Le monde assiste, impuissant, à la transformation de l’Ukraine en un laboratoire de l’impérialisme américain, où la souveraineté nationale et l’autonomie économique sont sacrifiées sur l’autel des ambitions hégémoniques de Washington. Ce nouveau chapitre de domination par la dette marque une ère de néo-colonialisme économique qui met en péril non seulement la paix régionale mais également l’équilibre mondial, sans le moindre coup férir sur le sol américain.