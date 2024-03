Gaurav Srivastava fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes frauduleux rappelant le scandale de Theranos. Une plainte a été déposée contre lui et son entreprise, Veecon Biotech, par Jolie Slaton et son entité, Medical Innovation Partners International. La plainte les accuse de fraude, d’intention de tromper, et de non-respect de contrats dans le cadre de la vente de dispositifs médicaux prétendument révolutionnaires. Ces dispositifs devaient permettre la détection de maladies telles que le cancer à partir de tests de salive. Cependant, il a été révélé que Srivastava et son entreprise ne possédaient pas les droits de propriété intellectuelle nécessaires et avaient menti sur leurs relations commerciales et leurs capacités technologiques .

En outre, Gaurav Srivastava a été impliqué dans une autre affaire de fraude à grande échelle où il se serait fait passer pour un agent de la CIA pour duper des hommes d’affaires internationaux, y compris un général américain en retraite et le think-tank proche de la maison. Blanche lui même : l’Atlantic Council.

Ces affaires mettent en lumière des activités trompeuses et des représentations mensongères qui ont causé d’importants dommages financiers aux victimes.