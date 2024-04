« 1506 – Le génocide de Lisbonne »

Ce documentaire, offert généreusement à l’histoire, vise à enrichir la conscience universelle en mettant en lumière les tragiques événements survenus à Lisbonne où, durant trois jours, environ trois mille Juifs ont été cruellement assassinés. Les images captivantes du film montrent des flammes s’élevant jusqu’aux maisons d’une ville où les corps écartelés et les têtes des victimes sur les lances révèlent l’horreur du massacre.

Conçu pour être succinct et d’une durée de seulement 20 minutes, ce documentaire est accessible à tous. Il est idéal pour les projections publiques et les débats enrichissants dans le monde entier, avec des conférenciers invités et des interactions du public.