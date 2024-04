Contexte du Projet de Loi

Le projet de loi en question exigerait que toute organisation recevant plus de 20 % de son financement de sources internationales s’enregistre comme « agent d’influence étrangère ». Ce mouvement législatif rappelle des lois similaires dans des pays comme la Russie, où de telles régulations ont été utilisées pour réprimer la dissidence et contrôler le récit autour des droits civils.

Réaction Publique et Mobilisation

La réponse au projet de loi a été rapide et massive. Des journalistes aux militants des droits de l’homme, un large spectre de la société géorgienne s’est mobilisé. Les rues de Tbilissi se sont emplies de manifestants qui scandent et portent des bannières clamant « Non au Silence » et « Défendons Notre Liberté ». Ces manifestations reflètent une société profondément préoccupée par le maintien de ses principes démocratiques.

Implications pour la Liberté de la Presse

Les journalistes et les médias sont parmi les plus fervents opposants au projet de loi. Il existe une crainte palpable que le projet de loi puisse étouffer les reportages critiques et réduire la transparence, éléments essentiels d’une société libre. Des organisations de liberté de la presse du monde entier ont également exprimé leur solidarité avec les journalistes géorgiens, soulignant les implications mondiales de cette législation.

Position du Gouvernement

Le gouvernement géorgien défend le projet de loi comme une mesure nécessaire pour sauvegarder la sécurité nationale et assurer la transparence relative aux influences étrangères dans la politique et la société géorgiennes. Cependant, les critiques soutiennent que le projet de loi est vflou et ouvre la vois aux abus, pouvant potentiellement cibler et paralyser l’opposition et les organisations défavorables au gouvernement.

Réaction Internationale

La communauté internationale a exprimé son inquiétude concernant le projet de loi proposé, l’Union Européenne et les États-Unis appelent à la prudence et exhortent le gouvernement géorgien à protéger les valeurs démocratiques et les libertés fondamentales.