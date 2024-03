Le monde politique américain a été récemment secoué par des révélations impliquant Gaurav Srivastava, un homme d’affaires accusé de diverses fraudes, notamment de s’être fait passer pour un agent de la CIA pour influencer et tromper des personnalités et organisations internationales. Voici une analyse des événements récents et leurs implications.

Le Conseil de l’Atlantique met fin aux relations avec Gaurav Srivastava

Le Conseil Atlantique a coupé les liens avec Gaurav Srivastava après la découverte de ses activités frauduleuses. Srivastava et sa fondation, la Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation, avaient initialement contribué à hauteur d’un million de dollars à l’organisation, mais leur association a pris fin suite à des révélations sur l’illégitimité présumée de la fondation et les activités trompeuses de Srivastava, notamment son usurpation de l’identité d’un agent de la CIA Trahison Or Noir, LeDialogue.fr

Manipulation des Informations en Ligne: Srivastava a également été accusé d’essayer de manipuler les informations disponibles en ligne le concernant, notamment en utilisant de manière abusive la plateforme Tumblr pour créer de faux billets antidatés visant à induire Google en erreur et à faire disparaître des exposés critiques à son encontre Washington, pétrole, embargo et pouvoir, histoire d’une arnaque.

Réactions de la Campagne de Biden

La campagne de Biden a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de Srivastava, notamment en plaçant sous séquestre un don de 50 000 dollars de Srivastava réalisé sous une identité faisant question. Le DCCC a également gelé près de 290 000 dollars reçus de Srivastava en 2023. Plusieurs campagnes ayant bénéficié de fonds de Srivastava ont annoncé qu’elles feraient un don équivalent à des œuvres caritatives L’Affaire Srivastava Ébranle la Campagne Biden et le DCCC, Slice42.

Affaire Srivastava et le Senate Majority PAC

Dans un développement parallèle, le Senate Majority PAC, un super PAC démocrate étroitement lié au leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-N.Y.), a également été impacté par les activités de Gaurav Srivastava qui a consenti un don important de 500 000 dollars à ce PAC. Conscient des allégations entourant Srivastava, le super PAC a choisi de placer sous séquestre ce don par mesure de précaution.

Ce mouvement fait suite à des actions similaires de la campagne de Biden et du Comité de Campagne du Congrès Démocrate qui ont gelé des sommes importantes reçues du même donateur. Le don au Senate Majority PAC a été réalisé le 7 novembre 2022, veille du jour des élections, selon les archives de la FEC. L’affiliation, même minimale, entre Schumer et Srivastava soulève des questions, bien qu’il soit indiqué que Schumer n’entretient aucune relation avec Srivastava au-delà d’une seule rencontre.

Face à cette situation, l’avocat de Srivastava s’est fait l’écho des préoccupations de son client, affirmant que ce dernier n’était pas au courant que sa contribution avait été mise sous séquestre. Srivastava a demandé la restitution immédiate des fonds si ceux-ci n’étaient pas utilisés à des fins électorales comme prévu initialement. Cependant, Sarah Guggenheimer, porte-parole du Senate Majority PAC, a indiqué que le PAC n’avait actuellement pas l’intention de restituer l’argent.

Implications Politiques et Légitimité des Donations

Ces développements soulèvent des questions importantes sur la légitimité et la transparence du financement de campagne aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne les grandes contributions de donateurs peu connus ou controversés. Les allégations contre Srivastava illustrent également les défis auxquels sont confrontées les organisations politiques et les campagnes politiques pour vérifier la légitimité et les origines des fonds reçus.

L’affaire met en évidence la nécessité de réformes et de mesures de vérification plus strictes dans le financement politique pour prévenir la manipulation et l’influence indue, en assurant que les dons proviennent de sources légitimes et transparentes.

Les conséquences de cette affaire se font ressentir à différents niveaux, affectant non seulement les individus et organisations impliqués, mais aussi la confiance du public dans le système politique et le processus électoral. Les autorités continuent d’enquêter sur les activités de Srivastava, et il reste à voir comment ces révélations affecteront à long terme le financement des campagnes politiques aux États-Unis.