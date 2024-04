La Fondation Afro contribue à résoudre la distribution d’eau potable en Afrique avec sa blockchain AFRO et son token

Des millions de personnes dans le monde entier n’ont pas accès à de l’eau potable. La distribution d’eau potable rencontre plusieurs défis bien connus. La quantité d’eau disponible et sa qualité sont des préoccupations majeures dans les zones arides.



La Fondation Afro et la blockchain AFRO

La Fondation Afro contribue à résoudre ces problèmes grâce à sa solution blockchain AFRO. Utiliser la blockchain AFRO de manière innovante aide également à ouvrir la voie à d’autres utilisations de cette technologie blockchain.

Comment la blockchain AFRO aide à rendre l’eau potable disponible



AFRO, potabilisation de l’eau.

https://youtu.be/tAcmRUjmIOk

La Fondation Afro fournit des équipements de distribution d’eau qui fonctionnent avec des crédits fournis via la solution blockchain AFRO. Utiliser la blockchain AFRO de cette manière nouvelle et innovante garantit une distribution équitable des ressources en eau potable. Cette approche permet à des individus intéressés, à des organisations et à des entreprises de participer efficacement à des projets comme celui-ci. Par exemple, un individu pourrait acheter des tokens AFRO et les donner à une personne ou à une communauté en besoin pour leur approvisionnement en eau potable. La blockchain AFRO élimine tout besoin d’opérateurs agissant comme intermédiaires ; les dons vont là où ils sont destinés et arrivent à leur destination à leur pleine valeur.