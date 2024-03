Qui est Vadim Krasikov le « marchand de mort » ?

Vadim Krasikov, aussi connu sous le surnom de “le marchand de mort”, est un ancien officier du FSB (services de sécurité russes) impliqué dans plusieurs assassinats notables et lié à des échanges de prisonniers entre la Russie et des pays occidentaux.

Krasikov est né le 10 août 1965 au Kazakhstan et a déménagé en Russie dans les années 1980. En 2021, il a été condamné à perpétuité en Allemagne pour l’assassinat en plein jour – sans la moindre intention de s’en cacher – de Zelimkhan « Tornike » Khangoshvili, citoyen géorgien d’origine tchétchène, à Berlin en 2019. Les autorités allemandes ont déclaré que Krasikov avait agi sur ordre des autorités russes, qui lui avaient fourni une fausse identité, un passeport et les ressources nécessaires pour mener à bien l’assassinat.

Il est également le principal suspect dans le meurtre de l’entrepreneur Albert Nazarov à Moscou en 2013 et pourrait être impliqué dans le meurtre de Yury Kozlov, un homme d’affaires de la région de Carélie en Russie, en 2007. Ces assassinats, caractérisés par une exécution rapprochée et précise, ont déclenché une vive tension diplomatique entre la Russie et l’Allemagne, notamment des expulsions diplomatiques mutuelles.

Concernant les échanges de prisonniers, la Russie a tenté d’échanger Krasikov contre des détenus de haut profil, dont l’opposant politique Alexeï Navalny – décédé en détention à l’aube de l’échange de prisonnier – et le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ce dernier étant détenu en Russie sous des accusations d’espionnage. Ces tentatives d’échange témoignent de l’importance de Krasikov aux yeux du Kremlin. Cependant, Vladimir Poutine, dans une interview en 2024, a fait allusion à Krasikov comme un « patriote » qui a éliminé un bandit en Europe, sans jamais le nommer explicitement. Il est clair que le Kremlin considère Krasikov comme un actif précieux, au point de proposer des échanges de prisonniers de haut niveau pour obtenir sa libération.La demande de la Russie d’inclure Krasikov dans un échange de prisonniers a également été signalée lors des négociations pour la libération de Paul Whelan, un ex-Marine américain détenu en Russie, mais les tentatives de parvenir à un accord impliquant l’Allemagne pour la libération de Krasikov ont échoué.